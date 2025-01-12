Если введенные Байденом санкции продолжат действие и при администрации Трампа, они имеют шанс нанести самый мощный удар по доходам России, который когда-либо был сделан, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Американские компании уплатили России более 1 миллиарда долларов налогов, – Newsweek

Кошелек Путина должен значительно опустеть

Главный советник Белого дома по вопросам экономики и национальной безопасности Дейлип Сингх заявил, что эти меры являются "самыми значительными санкциями против российского энергетического сектора, безусловно, крупнейшего источника дохода для войны Путина".

Ожидается, что эти санкции обойдутся России в миллиарды долларов в месяц. "Нет ни одного этапа в производственно-распределительной цепочке, который не был бы нарушен, и это дает нам больше уверенности в том, что обход санкций обойдется России еще дороже", – сказал американский чиновник в комментарии журналистам.

Источники в российской торговле нефтью и индийской нефтеперерабатывающей промышленности в свою очередь отметили, что санкции приведут к серьезным перебоям в экспорте российской нефти в ее основных покупателей – Индию и Китай.

Джеффри Пайятт, заместитель госсекретаря США по энергетическим ресурсам, сообщил, что в этом году ожидается поступление новых объемов нефти из США, Гаяны, Канады и Бразилии, а также, возможно, с Ближнего Востока, что заменит потерю поставок из России.

"Мы ожидаем, что наше прямое нацеливание на энергетический сектор усилит это давление на российскую экономику, который уже подтолкнул инфляцию почти до 10 процентов, и усилит мрачные экономические перспективы на 2025 год и далее", – сказал один из чиновников.

В администрации Байдена заявили, что даже, если Трамп захочет отменить эти санкции, он не сможет сделать это без Конгресса. Между тем многие республиканцы призвали Байдена принять эти новые ограничения.

Ранее в Белом доме отрицали связь между санкциями и будущими переговорами по войне в Украине.