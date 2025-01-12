Якщо уведені Байденом санкції продовжать дію і за адміністрації Трампа, вони мають шанс завдати найпотужніший удар по доходах Росії, який коли-небудь був зроблений, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Гаманець Путіна має значно спорожніти

Головний радник Білого дому з питань економіки та національної безпеки Дейліп Сінгх заявив, що ці заходи є "найзначнішими санкціями проти російського енергетичного сектору, безумовно, найбільшого джерела доходу для війни Путіна".

Очікується, що ці санкції обійдуться Росії у мільярди доларів на місяць. "Немає жодного етапу в виробничо-розподільчому ланцюжку, який не був би порушений, і це дає нам більше впевненості в тому, що обхід санкцій обійдеться Росії ще дорожче", – сказав американський чиновник у коментарі журналістам.

Джерела в російській торгівлі нафтою та індійській нафтопереробній промисловості своєю чергою зауважили, що санкції призведуть до серйозних перебоїв у експорті російської нафти до її основних покупців – Індії та Китаю.

Джеффрі Пайятт, заступник держсекретаря США з енергетичних ресурсів, повідомив, що в цьому році очікується надходження нових обсягів нафти зі США, Гаяни, Канади та Бразилії, а також, можливо, з Близького Сходу, що замінить втрату постачання з Росії.

"Ми очікуємо, що наше пряме націлювання на енергетичний сектор посилить цей тиск на російську економіку, який уже підштовхнув інфляцію майже до 10 відсотків, і посилить похмурі економічні перспективи на 2025 рік і далі", — сказав один із чиновників.

В адміністрації Байдена заявили, що навіть, якщо Трамп захоче скасувати ці санкції, він не зможе зробити це без Конгресу. Тим часом чимало республіканців закликали Байдена ухвалити ці нові обмеження.

Раніше у Білому домі заперечили зв'язок між санкціями та майбутніми переговорами щодо війни в Україні.