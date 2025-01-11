Санкції, оголошені 10 січня, торкнулися понад 400 фізичних осіб та організацій, зокрема великих нафтових компаній, страхових фірм та "Росатому". Якщо вони залишаться в силі за Трампа, ці заходи мають більше шансів перешкодити російському експорту нафти, ніж будь-які заходи, зроблені західними державами до цих пір, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Чим санкції від Байдена загрожують Росії

Видання зазначає, що запровадження санкцій щодо компаній "Сургутнефтегаз" і "Газпром нафта" є найбільш прямим і потужним кроком, зробленим Вашингтоном. У 2024 році ці дві компанії відправляли морем близько 970 000 барелів нафти на день. Той факт, що вони тепер підсанкційні, викличе занепокоєння у нафтопереробних заводах в Індії, а також у державних компаніях у Китаї. Поставки цих компаній становлять майже 30% морського експорту Росії. Очевидно, що вони не будуть повністю припинені, але той факт, що вони санкційні, разом з іншими оголошеними заходами означає, що зрив не можна виключати.

Під жорсткі обмеження потрапили ще близько 160 окремих танкерів, які перевозять російську нафту. Загалом під санкціями – 270 таких суден. Це вдвічі більше, ніж увесь список суден, на які досі були націлені США, Велика Британія та Євросоюз.

Журналісти підкреслюють, що санкції Вашингтона виявилися дієвішими за Лондон і Брюссель. Це говорить про те, що азіатські покупці побоюються порушувати заходи США.

Так, наприклад, раніше до списку було внесено 39 танкерів, які перевозили російську нафту з жовтня 2023 року. З моменту потрапляння під санкції 33 з них не змогли взяти участь у перевезеннях вантажів.

Це вищий рівень протидії тіньовому флоту, ніж за аналогічних заходів, запроваджених Великою Британією або Європейським союзом, і за більш ніж удвічі більший період часу, оскільки перші санкції, введені будь-якою з цих юрисдикцій, з'явилися тільки в червні 2024 року,

– наголошує видання.

Останні заходи включають санкції проти цілого флоту човникових танкерів, що використовуються для перевезення нафти з ключових проєктів в арктичному і тихоокеанському регіонах Росії.

Човникові танкери, що працюють у Тихому океані, перевозять російську нафту в Китай, і нові санкції можуть ускладнити цю торгівлю, потенційно вимагаючи перекидання вантажів з одного танкера на інший перед доставкою.

США також вдарили по на "непрозорих" трейдарах, які хочуть постачати і продавати російську нафту. Багато з цих торговельних компаній були створені тільки після початку війни проти України. Дії проти нинішніх нафтотрейдерів призведуть до короткочасних збоїв. Втім, ймовірно, багато хто з них знову з'явиться під іншими іменами.

Санкції щодо двох найбільших російських постачальників послуг зі страхування захисту та відшкодування збитків для нафтових танкерів — "Ингосстраха" і "АльфаСтрахования" — можуть не мати істотного впливу на потоки.

Однак заборона на надання страхових послуг цими двома компаніями може фактично витіснити деякі танкери, включно з російськими, з основних страхових ринків. Принаймні, тимчасово.

Санкції також вимагають від нафтосервісних компаній США припинити роботу в Росії до 27 лютого. Принаймні дві американські глобальні компанії-провайдери продовжували працювати в країні навіть після повномасштабного нападу на Україну.

Будь-який вплив на російський нафтовидобуток, найімовірніше, буде відчуватися тільки в довгостроковій перспективі і найбільшою мірою на нових проєктах. У результаті може сповільнитися освоєння Росією арктичних запасів, а також розробка шельфових родовищ.