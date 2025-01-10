Військовий оглядач та OSINT-аналітик Віталій Кононученко в ефірі 24 Каналу розповів, що, згідно з планом української армії, ЗСУ мали переслідувати росіян, які відступали, і завдавати їм масованих ударів. Однак цього не сталося – росіяни змогли відступити без значних втрат.

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Військовий оглядач зазначає, що у книзі "Війна" є відповідь на це запитання.

Найгірший сценарій справдився

Адміністрація Байдена дотримувалася стратегії стримування ескалації. США не підвищували рівень напруги війни, поки цього не робили росіяни.

Випадок із забороною вдарити по росіянах, які відступали з Херсона, виглядає, без перебільшення, як імпотентний крок з боку США. Це був один із найгірших можливих сценаріїв,

– сказав Віталій Кононученко.

Він додав, що українські сили могли тоді ослабити потенціал ворога. Тоді б росіяни не змогли б утримувати ті самі лінії оборони, які Україна намагалася прорвати на Запоріжжі через рік після їхнього відступу з Херсона.

Він вважає, що ця помилка адміністрації Байдена стала однією з найбільших у контексті війни в Україні. Вона могла радикально змінити перебіг бойових дій.

Стратегія Білого дому

Білий дім дотримувався схожої стратегії й в інших випадках. Наприклад, із наданням Україні систем HIMARS. Віталій Кононученко зазначає, що коли ситуація досягала критичної точки, американці ухвалювали рішення надати цей тип озброєння.

Аналогічно було і з балістичними ракетами. Схема виглядала так: ескалація дозволялася лише після дій Росії. Тоді українцям дозволили завдавати ударів американськими ракетами по території Росії,

– сказав Кононученко.

Він додав, що адміністрація Байдена усвідомила, що погрози Росії застосувати ядерну зброю – це, по суті, пусті слова. "Червоні лінії", про які заявляли росіяни, виявилися блефом.

"Шкода лише, що це розуміння прийшло до адміністрації Байдена тоді, коли їхня каденція вже наближалася до завершення, і вони мали лише два тижні, щоб впливати на хід війни в Україні", – підсумував Кононученко.