Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес розповів 24 Каналу, що зараз Росія перебуває в набагато слабшому становищі, ніж у 2024 році. Ймовірно, однією з причин є крах режиму Башара Асада, адже у Путіна виявилась недостатньо сил, щоб врятувати свого союзника. Це дуже показово.

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У Росії серйозні проблеми

Бен Годжес підкреслив, що останній російський підводний човен змушений покинути Середземне море. Росія більше не може використовувати свою військово-морську базу в Сирії.

Це серйозні ознаки проблем. Я також яскраво пам'ятаю лютий 2024 року. Новина про захоплення Авдіївки збентежила всіх. З того часу минуло 11 місяців. Росія змогла просунутися вперед лише приблизно на 60 кілометрів,

– зазначив генерал-лейтенант США у відставці.

Він зауважив, що, попри колосальні втрати людей та техніки, росіяни не захопили Покровськ.

Яка ситуація поблизу Покровська: карта

Росіянам також не вдається зменшити український плацдарм у Курській області. Крім того, Україна нещодавно у цьому регіоні розпочала нову атаку. За словами Бена Годжеса, це вказує на серйозні проблеми Росії.