США є найбільшим іноземним платником податків у Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

Дивіться також Байден був обережний: які санкції проти Росії може запровадити Трамп

Скільки податків сплатили Кремлю американські компанії

Дані, надані групою B4Ukraine та Київською школою економіки (KSE), свідчать, що компанії США перерахували Росії 1,2 мільярда доларів податків на прибуток. Це робить США найбільшим іноземним платником податків у Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року багато компаній припинили діяльність у Росії. Проте, за оцінками аналітиків, у Росії залишаються близько 328 американських компаній, серед яких 123 великі корпорації.

Згідно з дослідженням, до лідерів за сплатою податків у РФ у 2023 році увійшли:

тютюнова компанія Philip Morris International – 220 млн доларів США;

виробник напоїв PepsiCo – 135 млн доларів США;

кондитерська компанія Mars – 99 млн доларів США;

виробник товарів для здоров'я та гігієни Procter & Gamble – 67 млн доларів США;

кондитерська компанія Mondelez – 62 млн доларів США;

інвестиційний банк Citigroup – 53 млн доларів США;

сільськогосподарська компанія Cargill – 50 млн доларів США;

фармацевтична компанія Johnson & Johnson – 42 млн доларів США;

незалежний виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola Hellenic – 34 млн доларів США;

нафтосервісна компанія Weatherford – 32 млн доларів США.

Варто зазначити, що деякі компанії скоротили масштаби діяльності, але продовжують виробництво. Наприклад, PepsiCo, Mars, і Procter & Gamble називають свою продукцію "необхідною".

Також, хоча Coca-Cola офіційно припинила продажі в Росії, її партнер Coca-Cola Hellenic продовжує продавати напої під брендом Dobry Cola, а сама компанія має 21% акцій свого партнера. У квітні 2024 року Coca-Cola подала заявку на перереєстрацію своїх торговельних марок у РФ.