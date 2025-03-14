Санкції зупинили закупівлі російської нафти

Найбільша компанія, Sinopec, разом з Zhenhua Oil повністю зупинили постачання, в той час, як PetroChina і CNOOC зберегли закупівлі з березневими поставками, але значно зменшили обсяги, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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За словами джерела в Sinopec, компанія призупинила закупівлі російської нафти для проведення додаткових перевірок на відповідність санкціям та чекає на "чітке уявлення" щодо майбутньої російсько-американської угоди про завершення війни в Україні.

Чи можливе відновлення поставок російської нафти до Китаю Компанія повідомила, що поновить поставки, якщо переговори призведуть до зменшення або скасування санкцій США на російську нафту, розповів співрозмовник, який побажав залишитись анонімним.

Втім, нині санкційний орган Мінфіну США вирішив посилити санкції проти Росії та не продовжувати дію генеральної ліцензії 8L, виданої попередньою адміністрацією, яка дозволяла іноземним компаніям здійснювати платежі за російські енергоресурси через санкціоновані банки Росії.