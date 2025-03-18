Какое тайное оружие имеет Китай против США

Пекин ввел 10%-ные пошлины на американскую свинину в качестве ответа на тарифы президента Дональда Трампа на китайский экспорт в США. Экономисты предупреждают, что это может привести к росту цен на привычные товары для американцев, передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Пошлины на американскую свинину нанесут Китаю незначительный ущерб, поскольку Пекин уменьшил свою зависимость от американской свинины и создал дисбаланс, работающий в его пользу. В прошлом году Китай закупил свинины на 1,1 миллиарда долларов в США, что составляет лишь 7% от общего импорта и 0,1% от общего объема поставок.

Ни один альтернативный рынок не может приблизиться к этому объему по цене, которую платят китайские покупатели,

– заявила Федерация экспорта мяса США в недавнем обновлении.

В последние годы Китай начал импортировать свинину и корма для свиней из разных стран, в частности из России. Импорт из Бразилии, Испании и других поставщиков должен быть достаточным для покрытия спроса, даже во время торговой войны.

Какое влияние будут иметь пошлины на Китай Эвен Пей, эксперт по сельскохозяйственной политике Китая в компании Trivium China, считает, что пошлины на американскую свинину могут ограничить предложение и повысить цены, что поможет отечественным фермерам заработать больше. Однако многие производители и экспортеры волнуются, что Эвен Пей, эксперт по сельскохозяйственной политике Китая в компании Trivium China, считает, что пошлины на американскую свинину могут ограничить предложение и повысить цены, что поможет отечественным фермерам заработать больше. Однако многие производители и экспортеры волнуются, что торговый конфликт с США может привести к снижению потребления в китайской экономике.

Что известно о пошлинах Китая на американские товары

Пекин ввел пошлины на американские товары на сумму 21 миллиард долларов, включая свинину, курятину, соевые бобы и другие сельскохозяйственные продукты, что в основном производятся в сельских районах США, которые поддерживают республиканцев.

При этом, прошлом году Китай стал третьим крупнейшим импортером американской свинины после Японии и Мексики. Эксперты предупреждают, что торговый конфликт может привести к повышению цен на китайскую свинину из-за роста стоимости кормов и общей нестабильности на международных рынках.