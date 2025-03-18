Яку таємну зброю має Китай проти США

Пекін ввів 10%-ві мита на американську свинину як відповідь на тарифи президента Дональда Трампа на китайський експорт до США. Економісти попереджають, що це може призвести до зростання цін на звичні товари для американців, передає 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

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Мита на американську свинину завдадуть Китаю незначної шкоди, оскільки Пекін зменшив свою залежність від американської свинини і створив дисбаланс, що працює на його користь. Торік Китай закупив свинини на 1,1 мільярда доларів у США, що складає лише 7% від загального імпорту та 0,1% від загального обсягу поставок.

Жоден альтернативний ринок не може наблизитися до цього обсягу за ціною, яку платять китайські покупці,

– заявила Федерація експорту м'яса США в недавньому оновленні.

В останні роки Китай почав імпортувати свинину та корми для свиней з різних країн, зокрема з Росії. Імпорт з Бразилії, Іспанії та інших постачальників має бути достатнім для покриття попиту, навіть під час торгової війни.

Який вплив матимуть мита на Китай Евен Пей, експерт з сільськогосподарської політики Китаю в компанії Trivium China, вважає, що мита на американську свинину можуть обмежити пропозицію та підвищити ціни, що допоможе вітчизняним фермерам заробити більше. Однак багато виробників і експортерів хвилюються, що Евен Пей, експерт з сільськогосподарської політики Китаю в компанії Trivium China, вважає, що мита на американську свинину можуть обмежити пропозицію та підвищити ціни, що допоможе вітчизняним фермерам заробити більше. Однак багато виробників і експортерів хвилюються, що торговий конфлікт зі США може призвести до зниження споживання в китайській економіці.

Що відомо про мита Китаю на американські товари

Пекін ввів мита на американські товари на суму 21 мільярд доларів, включаючи свинину, курятину, соєві боби та інші сільськогосподарські продукти, що в основному виробляються в сільських районах США, які підтримують республіканців.

При цьому, минулого року Китай став третім найбільшим імпортером американської свинини після Японії та Мексики. Експерти попереджають, що торговий конфлікт може призвести до підвищення цін на китайську свинину через зростання вартості кормів і загальну нестабільність на міжнародних ринках.