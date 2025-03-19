Что будет с санкциями США против России

Бессент говорит, что в течение долгого времени против России действовали "ленивые санкции", сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox Business.

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Скотт Бессент Министр финансов Соединенных Штатов Америки Мы считаем, что они подрывали роль доллара как резервной валюты, люди отказывались от доллара. Мы собираемся перейти к режиму максимально действенных санкций. Мы бьем по ним серьезно, быстро, жестко – и сейчас это происходит с Ираном.

Бессент указывает, что санкции против России в энергетической сфере "очень вялые". В этом министр обвинил политику администрации Байдена.

Санкции были очень вялыми, потому что они (администрация Байдена – 24 Канал) боялись скачка цен на нефть в США во время выборов. Перед тем, как уйти с должности, советник по нацбезопасности Джейк Салливан усилил санкции, я бы сказал, с трех до шести. Президент Трамп сказал мне, что при необходимости мы усилим их до десяти,

– говорит Бессент.

Благодаря усилению санкций, администрация Трампа хочет посадить Путина за стол переговоров.

Обратите внимание! Бессент сказал, что, при необходимости, будут рассматриваться максимальные энергетические санкции против России.