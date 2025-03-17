Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми, которого цитирует The Guardian.

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Страны G7 планируют давить на Россию

По словам Лемми, страны G7 смогли найти "общий язык" во время встречи в Канаде на прошлой неделе. Он отметил, что предложение о прекращении огня лежит на столе переговоров, и что "Украина серьезно настроена на мир", однако сейчас решение зависит от российского диктатора Владимира Путина.

Сейчас Путин находится в центре внимания, Путин должен ответить... Мое предупреждение господину Путину такое: если вы настроены серьезно, докажите это полным и безоговорочным прекращением огня прямо сейчас,

– заявил Лемми.

Однако глава британского МИД считает, что Путин, похоже, не заинтересован в прекращении огня. Поэтому, страны G7 рассматривают возможность давления на Россию, чтобы она согласилась на предложение.

"Если Путин не пойдет на это, а я должен сказать, что пока не вижу никаких признаков того, что он пойдет на это, встреча G7 помогла нам подготовить инструменты для того, чтобы заставить Россию вести серьезные переговоры", – добавил глава МИД Великобритании.

Лемми объяснил, что в случае, если Россия не согласится на прекращение огня, то страны будут иметь "больше карт, которые смогут разыграть". Так, министр объяснил, что санкции G7 имели существенное влияние на российскую экономику – высокая инфляция, сокращение социальных расходов, высокие процентные ставки.

Во время переговоров в Канаде страны G7, по словам Лемми, обсуждали новые шаги, которые ударят по энергетическому и оборонному секторам и сократят нефтяные доходы.

В то же время Лемми отметил, что страны Европы продолжают поддержку Украины.

Ранее США выступили против жестких формулировок в отношении России в совместном заявлении G7. Объяснили это тем, чтобы "не помешать мирным переговорам с Россией и Украиной".