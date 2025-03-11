США выступают против жестких формулировок в отношении России в совместном заявлении G7, чтобы не помешать "мирным переговорам". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters, которые цитируют государственного секретаря США Марко Рубио.

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Согласовать текст коммюнике сложно

В Квебеке 12 и 14 марта состоится встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7). В Канаде ожидали, что совместное итоговое заявление будет касаться полномасштабной войны в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и отношений с Китаем.

Также там рассчитывают на принятие отдельной декларации по борьбе с "теневым флотом" России.

Дипломаты объясняют, что сейчас согласовать текст итогового коммюнике сложно. Появляются мнения, что "Большая семерка" может не достичь компромисса.

США настаивают на том, чтобы убрать из совместного заявления упоминания о санкциях, а также войны России против Украины. В то же время настаивают на более жестких формулировках в отношении Китая.

Кроме этого, США также против отдельного заявления по "теневому флоту" России.

Комментируя эту информацию Рубио заявил, что Вашингтон не будет подписывать ничего, что может помешать посадить Россию и Украину за стол переговоров.

Нам кажется, что антагонистическая речь иногда затрудняет привлечение сторон к переговорам, особенно потому, что сейчас мы единственные, кто, кажется, может сделать такие переговоры возможными,

– сказал он.

В то же время он также выразил убеждение, что удастся сформировать документ без риска для будущих переговоров.