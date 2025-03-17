Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, якого цитує The Guardian.

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Країни G7 планують тиснути на Росію

За словами Леммі, країни G7 змогли знайти "спільну мову" під час зустрічі в Канаді минулого тижня. Він наголосив, що пропозиція про припинення вогню лежить на столі переговорів, і що "Україна серйозно налаштована на мир", однак нині рішення залежить від російського диктатора Владіміра Путіна.

Зараз Путін перебуває в центрі уваги, Путін повинен відповісти… Моє попередження пану Путіну таке: якщо ви налаштовані серйозно, доведіть це повним і беззастережним припиненням вогню просто зараз,

– заявив Леммі.

Однак очільник британського МЗС вважає, що Путін, схоже, не зацікавлений у припиненні вогню. Відтак, країни G7 розглядають можливість тиску на Росію, аби вона погодилася на пропозицію.

"Якщо Путін не піде на це, а я маю сказати, що поки що не бачу жодних ознак того, що він піде на це, зустріч G7 допомогла нам підготувати інструменти для того, щоб змусити Росію вести серйозні переговори", – додав глава МЗС Британії.

Леммі пояснив, що у випадку, якщо Росія не погодиться на припинення вогню, то країни матимуть "більше карт, які зможуть розіграти". Так, міністр пояснив, що санкції G7 мали суттєвий вплив на російську економіку – висока інфляція, скорочення соціальних видатків, високі процентні ставки.

Під час переговорів у Канаді країни G7, за словами Леммі, обговорювали нові кроки, які вдарять по енергетичному та оборонному секторах і скоротять нафтові доходи.

Водночас Леммі наголосив, що країни Європи продовжують підтримку України.

Раніше США виступили проти жорстких формулювань щодо Росії у спільній заяві G7. Пояснили це тим, щоб "не завадити мирним переговорам з Росією та Україною".