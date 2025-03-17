Впрочем, по мнению министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми, приостановка обмена разведданными США почти не сказалась на фронте, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что говорит Лемми

Министр заявил, что приостановление обмена разведданными и военной помощи со стороны США "не имело существенного влияния", поскольку продолжалось лишь короткий период.

Обсуждая предложение о прекращении огня, Лемми отметил, что Великобритания готова рассмотреть возможность размещения британских войск в Украине, "но при условии наличия поддержки со стороны США".

На кону не только будущее Украины, но и коллективная безопасность нашего континента, а значит, и непосредственный национальный интерес Великобритании,

– подчеркнул он.

Министр также заявил, что Москва должна "заплатить за нанесенные ею разрушения" в Украине, в частности за счет замороженных российских активов.

Напомним, что по итогам встречи американской и украинской делегаций в Джидде обмен разведданными и поставки военной помощи были возобновлены.