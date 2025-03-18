Как были использованы средства от США
Основная часть средств была предоставлена через программу PEACE in Ukraine – 27,05 миллиарда долларов. Из них 12,7 миллиарда долларов получил Пенсионный фонд, передает 24 Канал со ссылкой на Счетную палату.
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Еще 1,7 миллиарда долларов было выделено по дополнительному соглашению к Соглашению о выполнении задач в сфере развития, а 1,1 миллиарда долларов – в рамках Гранта Целевого фонда многостороннего донорского сотрудничества.
Где были переплаты:
- Счетная палата подала рекомендации, позволившие вернуть 14,6 миллиона гривен (500 тысяч долларов) переплат по программе медицинских услуг.
- Внутренний аудит Национальной службы здоровья Украины также обнаружил переплату 46,8 миллиона гривен (1,6 миллиона долларов), из которых уже вернули 4,3 миллиона гривен (140 тысяч долларов США).
- Министерство экономики, после рекомендаций Счетной палаты, верифицировало лиц, которые незаконно получили средства через программу "еПоддержка". Благодаря этому в бюджет было возвращено 122,7 миллиона гривен (4,2 миллиона долларов США).
Заметьте! Реальная стоимость американской военной помощи Украине значительно ниже официально заявленной. Вместо более 60 миллиардов долларов, которые озвучиваются в Вашингтоне, фактическая сумма составляет 18,3 миллиарда долларов.