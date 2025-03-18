Россия думает сотрудничать с США

Дело в том, что Дмитриев был назначен уполномоченным президента России по вопросам международного экономического сотрудничества, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Кроме того, он входил в состав российской переговорной группы в феврале. Во время этих переговоров Кирилл Дмитриев сосредоточился на экономических вопросах.

Российские запасы редкоземельных металлов в несколько раз превышают запасы в Украине, и мы рассматриваем ряд российских месторождений,

- сказал Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций.

Почему российские металлы заинтересовали мир? Редкоземельные металлы и другие критически важные металлы необходимы для высокотехнологичных отраслей. В последнее время они привлекли мировое внимание благодаря усилиям Дональда Трампа противостоять Китаю в этой области. В частности Владимир Путин предложил США совместно исследовать российские месторождения редкоземельных металлов возможность в рамках будущего экономического соглашения.

Мы хотели бы привлечь к этим проектам американские компании, есть значительный интерес, но Россия также должна быть заинтересована,

– отметил Дмитриев.

Данные Геологической службы США (USGS) свидетельствуют о том, что Россия занимает пятое место в мире по запасам редкоземельных металлов, а ее запасы составляют 3,8 миллиона тонн. Страну опережают четыре государства:

Китай; Бразилия; Индия; Австралия.

В то же время российские оценки общих запасов редкоземельных металлов выше. Согласно данным Минприроды России, по состоянию на 1 января 2023 года, в стране имеются запасы 15 редкоземельных металлов в 28,7 миллиона тонн.

Обратите внимание! Из них 3,8 миллиона тонн находятся в разработке или готовы к разработке.