Россия думает сотрудничать с США
Дело в том, что Дмитриев был назначен уполномоченным президента России по вопросам международного экономического сотрудничества, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Кроме того, он входил в состав российской переговорной группы в феврале. Во время этих переговоров Кирилл Дмитриев сосредоточился на экономических вопросах.
Российские запасы редкоземельных металлов в несколько раз превышают запасы в Украине, и мы рассматриваем ряд российских месторождений,
- сказал Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций.
Почему российские металлы заинтересовали мир?Редкоземельные металлы и другие критически важные металлы необходимы для высокотехнологичных отраслей. В последнее время они привлекли мировое внимание благодаря усилиям Дональда Трампа противостоять Китаю в этой области. В частности Владимир Путин предложил США совместно исследовать российские месторождения редкоземельных металлов возможность в рамках будущего экономического соглашения.
Мы хотели бы привлечь к этим проектам американские компании, есть значительный интерес, но Россия также должна быть заинтересована,
– отметил Дмитриев.
Данные Геологической службы США (USGS) свидетельствуют о том, что Россия занимает пятое место в мире по запасам редкоземельных металлов, а ее запасы составляют 3,8 миллиона тонн. Страну опережают четыре государства:
- Китай;
- Бразилия;
- Индия;
- Австралия.
В то же время российские оценки общих запасов редкоземельных металлов выше. Согласно данным Минприроды России, по состоянию на 1 января 2023 года, в стране имеются запасы 15 редкоземельных металлов в 28,7 миллиона тонн.
Обратите внимание! Из них 3,8 миллиона тонн находятся в разработке или готовы к разработке.