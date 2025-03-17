Почему инвесторы проявляют интерес к России

Так некоторые инвесторы проявляют интерес к российским облигациям и рублю, потому что уверены, что американский лидер может ослабить санкции против Кремля, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что известно об инвестициях в российскую экономику? Инвесторы считают, что соглашение о прекращении огня между Киевом и Москвой станет шагом в направлении восстановления Инвесторы считают, что соглашение о прекращении огня между Киевом и Москвой станет шагом в направлении восстановления экономики России . Поэтому, даже несмотря на санкции, определенные западные фонды ищут способы работать с российскими облигациями. Они почти потеряли свою ценность в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Однако теперь начинают восстанавливать позиции.

Безусловно, существует определенный ажиотаж, преимущественно в среде хедж-фондов,

– говорит аналитик инвестиционной компании Ninety One Роджер Марк.

Однако он добавил, что торговля рублем остается ограниченной. К тому же большинство российских облигаций недоступны для иностранных инвесторов из-за санкций и внутренних ограничений.

Издание пишет, что объемы международной торговли рублем упали до 50 миллионов долларов в неделю. В то же время до начала вторжения они измерялись миллиардами. Некоторые трейдеры используют казахстанский тенге как прокси-валюту для операций с рублем. Такие действия позволяют увеличить объемы торгов до 100-200 миллионов долларов в неделю.

Обратите внимание! За 2025 год рубль вырос почти на треть по отношению к доллару. Причиной тому стали надежды относительно окончания трехлетней полномасштабной войны.