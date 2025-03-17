Об этом Эммануэль Макрон рассказал на совместной речи, передает 24 Канал со ссылкой на BFM TV. Политик убеждает, что Канада и Франция являются "государствами мира".

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Что обсуждали на встрече

Премьер-министр Канады и президент Франции подчеркнули свою готовность работать вместе ради безопасности в Европе и Украине. И хотя Дональд Трамп стремится вести мирные переговоры непосредственно с путинской Россией, Макрон и Карни хотят сохранять "максимально позитивные отношения с США".

По словам французского лидера, оба политика "выступают за суверенитет и безопасность", о чем свидетельствует их непоколебимая поддержка Украины.

Это общее с украинцами стремление всегда было направлено на достижение прочного и длительного мира с надежными гарантиями, которые защитят Украину от любой новой российской агрессии и гарантировать безопасность всей Европы,

– сказал Макрон.

Кроме того, в Елисейском дворце отметили необходимость укрепления дипломатических связей между Францией и Канадой, чтобы "вместе противостоять этому все более нестабильному и опасному миру".

Напомним, накануне Карни впервые поговорил с Владимиром Зеленским. Канада поддерживает немедленное прекращение огня и военную помощь Киеву для его возможности защищаться сейчас и в будущем.