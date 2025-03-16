Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Марка Карни в соцсети X, ранее известной как твитер.

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Карни поговорил с Зеленским

Карни рассказал, что разговаривал с Зеленским, Стармером и многими ближайшими союзниками, чтобы обсудить путь Украины к миру. Премьер заверил, Канада поддерживает предложение о немедленном прекращении огня.

Теперь Россия должна прекратить медлить и нападать. Пришло время для России добросовестно сесть за стол переговоров. Как договорились страны G7 в Шарлевуа, мы будем усиливать мониторинг санкций, чтобы поощрять их к соблюдению,

– подчеркнул Марк Карни.

Также новый премьер отметил, Канада является верным союзником Украины и позаботится о том, чтобы Киев получил военную поддержку, необходимую для самозащиты, как сейчас, так и в будущем.