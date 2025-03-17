Про це Еммануель Макрон розповів на спільній промові, передає 24 Канал із посиланням на BFM TV. Політик переконує, що Канада і Франція є "державами миру".

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Що обговорювали на зустрічі

Прем'єр-міністр Канади й президент Франції підкреслили свою готовність працювати разом заради безпеки в Європі та Україні. І хоча Дональд Трамп прагне вести мирні переговори безпосередньо з путінською Росією, Макрон і Карні хочуть зберігати "максимально позитивні відносини зі США".

За словами французького лідера, обидва політики "виступають за суверенітет і безпеку", про що свідчить їхня непохитна підтримка України.

Це спільне з українцями прагнення завжди було спрямоване на досягнення міцного й тривалого миру з надійними гарантіями, які захистять Україну від будь-якої нової російської агресії й гарантуватимуть безпеку всієї Європи,

– сказав Макрон.

Окрім того, в Єлисейському палаці наголосили на необхідності зміцнення дипломатичних зв’язків між Францією та Канадою, аби "разом протистояти цьому все більш нестабільному й небезпечному світові".

Нагадаємо, напередодні Карні вперше поговорив із Володимиром Зеленським. Канада підтримує негайне припинення вогню і військову допомогу Києву для його можливості захищатися зараз і в майбутньому.