Як були використані кошти від США

Основна частина коштів була надана через програму PEACE in Ukraine – 27,05 мільярда доларів. З них 12,7 мільярда доларів отримав Пенсійний фонд, передає 24 Канал з посиланням на Рахункову палату.

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Ще 1,7 мільярда доларів було виділено за додатковою угодою до Угоди про виконання завдань у сфері розвитку, а 1,1 мільярда доларів – в рамках Гранту Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва.

Де були переплати:

Рахункова палата подала рекомендації, що дозволили повернути 14,6 мільйона гривень (500 тисяч доларів) переплат за програмою медичних послуг.

Внутрішній аудит Національної служби здоров'я України також виявив переплату 46,8 мільйона гривень (1,6 мільйона доларів), з яких вже повернули 4,3 мільйона гривень (140 тисяч доларів США).

Міністерство економіки, після рекомендацій Рахункової палати, верифікувало осіб, які незаконно отримали кошти через програму "єПідтримка". Завдяки цьому до бюджету було повернуто 122,7 мільйона гривень (4,2 мільйона доларів США).

Зауважте! Реальна вартість американської військової допомоги Україні значно нижча за офіційно заявлену. Замість понад 60 мільярдів доларів, які озвучуються в Вашингтоні, фактична сума складає 18,3 мільярда доларів.