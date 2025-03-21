США уменьшают свое участие в контроле санкций против России

Представители США в основном отсутствовали в нескольких рабочих группах, созданных союзниками для борьбы с попытками обойти санкции, наложенные на Кремль, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Так США почти не активны в группе, которая сосредоточена на недопуске России к получению деталей и оборудования для производства вооружения. В другой группе, которая занимается мониторингом и обеспечением соблюдения ограничения цен на российскую нефть, Соединенные Штаты также хранят молчание.

Чиновники отметили, что им не понятно, или Соединенные Штаты сознательно решили уменьшить свою вовлеченность, или просто не имеют достаточного количества ключевых кадров,

– пишет Bloomberg.

В то же время на некоторых встречах присутствовали только младшие чиновники. Однако они не имеют полномочий для принятия решений.

Заметьте! Министерство финансов США отказалось комментировать ситуацию.

Что происходит с санкциями США против России

Санкции, которые были наложены на Россию после вторжения в Украину, становятся источником напряжения между Вашингтоном и европейскими союзниками. Это происходит на фоне того, что Дональд Трамп настаивает на завершении конфликта.

В то же время президент России Владимир Путин требует отмены торговых ограничений как условие любого перемирия. Но европейцы четко дали понять, что они не готовы идти на такой шаг.

Трамп заявил, что готов ужесточить санкции против России, если Москва не присоединится к мирным переговорам на серьезном уровне. В то же время европейские чиновники отмечают, что не видят признаков подготовки к такому шагу. Кроме того, им известно, принимают ли США вообще какие-то меры для борьбы с обходом действующих санкций.

Ужесточил ли Трамп санкции против России? В начале этого месяца администрация Трампа действительно усилила некоторые ограничения. Например, она позволила закончиться сроку действия лицензии, которая позволяла энергетические платежи некоторым банкам. В феврале США также вышли из специальной группы KleptoCapture, созданной администрацией Байдена для борьбы с уклонением от санкций и обеспечения их соблюдения в более широком контексте.

Кроме того, Соединенные Штаты ужесточили санкции в других направлениях. Особое внимание уделяется ограничениям против Ирана. Более того, в четверг Министерство финансов США наложило санкции на китайский нефтеперерабатывающий завод. Его обвиняют в закупке иранской нефти.

Важно! По словам европейских чиновников, Америка дала понять, что санкции будут оставаться в силе, пока идет война, и пока они не планируют их ослаблять. В то же время некоторое смягчение санкций, вероятно, станет частью любого мирного соглашения, добавили они.