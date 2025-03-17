Кому перерахують пенсії у квітні

Збільшені виплати вони отримають приблизно у червні, повідомляє 24 Канал з посиланням на частину четверту статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Так з 1 квітня 2025 року пенсії автоматично перерахують виплати таким пенсіонерам:

після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати, а на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу;

працювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Пенсія може обчислюватись із заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку. Також може враховуватися заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

Що ще враховують при перерахунку? Водночас показник середньої зарплати або ж прибутку, який було враховано під час призначення або попереднього перерахунку пенсії, не змінюється. Якщо ж після призначення чи попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2025 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, то пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення чи попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу.

Якщо на 1 березня 2025 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, то перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу.

Зверніть увагу! Зарплата для обчислення пенсії не змінюється.

Коли українці отримають підвищені пенсії

Водночас перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2025 року. Зокрема строк подачі звітів триватиме до 10 травня.

Тому пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, близько червня.

Важливо! Виплати будуть надані одразу за 3 місяці.