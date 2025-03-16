Яку допомогу надають пенсіонерам

Пенсіонери з районів бойових дій із пенсією менш ніж 3 250 гривень можуть претендувати на грошову допомогу від ООН, передає 24 Канал.

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Також діє соціальна пенсія для тих, хто не має достатнього страхового стажу – її розмір залежить від доходу родини.

До речі! Додаткові виплати передбачені для самотніх осіб віком від 80 років.

Коли можна вийти на пенсію в Україні:

у 60 років – якщо є щонайменше 31 рік стажу;

у 63 роки – зі стажем від 21 року;

у 65 років – якщо стаж від 15 років.

Зауважте! Якщо стажу менше ніж 15 років, надається лише соціальна пенсія.

Пільги для пенсіонерів у 2025 році

Пенсіонери мають право на медичну, транспортну, житлову та юридичну допомогу.

Безкоштовний проїзд – у багатьох містах пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у трамваях, тролейбусах, автобусах і метро (рішення приймає місцева влада). Також діють пільги на приміські електрички.

Юридична допомога – пенсіонери можуть безкоштовно отримати консультації, допомогу з оформленням документів, спадщини, захисту прав у держустановах.

Комунальні пільги – ветерани, учасники бойових дій, жителі сіл, які працювали в освіті, медицині чи культурі, можуть мати знижки на оплату ЖКП.

Субсидії – пенсіонери з низькими доходами можуть подати заяву на субсидію для компенсації витрат на житло та комуналку.

Допомога від міжнародних організацій – особи, які постраждали від війни або живуть у зонах бойових дій, можуть отримати фінансову підтримку від ООН, Червоного Хреста тощо.

Медичні пільги – дія програми "Доступні ліки", знижки на санаторне лікування. Умови пільг можуть різнитися залежно від регіону. Для їх оформлення потрібні підтвердні документи.

Допомога ВПО у 2025 році

Мінсоцполітики продовжує надавати грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам, у тому числі пенсіонерам.

Суми виплат:

2 000 гривень на дорослого;

3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Зауважте! Ці кошти спрямовані на покриття базових потреб – їжу, житло та лікування. Також міністерство працює над новими, більш зручними формами підтримки для ВПО.