Від чого залежить розмір пенсії
Щоб мати пенсію в 10 000 гривень, потрібно не лише достатньо стажу, а й заробітну плату, вдвічі більшу за середню по країні, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Які виплати та пільги отримують українці з інвалідністю в Німеччині
У 2025 році пенсії в Україні нараховуються індивідуально, відповідно до двох основних чинників:
- Рівень заробітної плати. Чим вищою була офіційна зарплата, з якої сплачувалися внески, тим більшим буде коефіцієнт для обчислення пенсії.
- Тривалість страхового стажу. Враховується кількість років, протягом яких людина офіційно працювала та сплачувала ЄСВ.
- Середня зарплата по країні. Для розрахунку береться середній показник за три роки, що передують року виходу на пенсію.
Як порахувати розмір пенсії
Формула розрахунку пенсії виглядає так:
Пенсія = СЗП × ІКЗ × КС
У цій формулі:
- СЗП – середня зарплата по країні за останні три роки перед виходом на пенсію;
- ІКЗ – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (відношення вашої зарплати до середньої по країні);
- КС – коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік офіційної роботи).
Як розрахувати пенсію: приклад
Припустімо:
- Середня зарплата по країні (СЗП) – 20 000 гривень;
- Індивідуальний коефіцієнт зарплати (ІКЗ) – 2 (тобто людина заробляла удвічі більше за середню)
- Бажана пенсія – 10 000 гривень.
Застосуємо формулу:
Пенсія = СЗП × ІКЗ × КС
Підставимо значення:
- 10 000 = 20 000 × 2 × КС (КС = 0,25)
Отже, щоб отримувати пенсію 10 000 гривень, за умови зарплати, що вдвічі вища за середню, необхідно мати 25 років страхового стажу (оскільки 1 рік = 1%).
До речі! А якщо заробітна плата була на рівні середньої по країні (ІКЗ = 1), тоді для такої ж пенсії потрібно вже 50 років стажу, що в реальному житті досягти практично неможливо.