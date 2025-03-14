От чего зависит размер пенсии

Чтобы иметь пенсию в 10 000 гривен, нужно не только достаточно стажа, но и заработную плату, вдвое больше средней по стране, сообщает 24 Канал.

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В 2025 году пенсии в Украине начисляются индивидуально, в соответствии с двумя основными факторами:

Уровень заработной платы . Чем выше была официальная зарплата, с которой уплачивались взносы, тем больше будет коэффициент для исчисления пенсии.

. Чем выше была официальная зарплата, с которой уплачивались взносы, тем больше будет коэффициент для исчисления пенсии. Продолжительность страхового стажа . Учитывается количество лет, в течение которых человек официально работал и платил ЕСВ.

. Учитывается количество лет, в течение которых человек официально работал и платил ЕСВ. Средняя зарплата по стране. Для расчета берется средний показатель за три года, предшествующих году выхода на пенсию.

Как посчитать размер пенсии

Формула расчета пенсии выглядит так:

Пенсия = СЗП × ИКЗ × КС

В этой формуле:

СЗП – средняя зарплата по стране за последние три года перед выходом на пенсию;

ИКЗ – индивидуальный коэффициент заработной платы (отношение вашей зарплаты к средней по стране);

КС – коэффициент страхового стажа (1% за каждый год официальной работы).

Как рассчитать пенсию: пример

Предположим:

Средняя зарплата по стране (СЗП) – 20 000 гривен;

– 20 000 гривен; Индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКЗ) – 2 (то есть человек зарабатывал вдвое больше средней)

– 2 (то есть человек зарабатывал вдвое больше средней) Желаемая пенсия – 10 000 гривен.

Применим формулу:

Пенсия = СЗП × ИКЗ × КС

Подставим значения:

10 000 = 20 000 × 2 × КС (КС = 0,25)

Итак, чтобы получать пенсию 10 000 гривен, при условии зарплаты, что вдвое выше средней, необходимо иметь 25 лет страхового стажа (поскольку 1 год = 1%).

Кстати! А если заработная плата была на уровне средней по стране (ИКЗ = 1), тогда для такой же пенсии нужно уже 50 лет стажа, что в реальной жизни достичь практически невозможно.