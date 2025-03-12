От чего зависит размер будущей пенсии

Минсоцполитики подчеркивает, что размер пенсии напрямую зависит от продолжительности и суммы уплаченных взносов. Чем дольше человек работает официально и делает пенсионные отчисления, тем выше будет его пенсия в будущем, передает 24 Канал.

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Основные рекомендации включают:

  1. Официальное трудоустройство – легальная работа помогает накапливать страховой стаж и пенсионные права.
  2. Профессиональное развитие – повышение квалификации или переквалификация способствуют карьерному росту, что может повысить заработок и размер пенсии.
  3. Увеличение страхового стажа – дополнительные пять лет стажа могут увеличить пенсионные выплаты до 30%.
  4. Добровольные страховые взносы – граждане могут самостоятельно определять их размер в соответствии со своими финансовыми возможностями.

Какая минимальная пенсия в Украине

В 2025 году минимальная пенсия для лиц в возрасте 65 лет с полным страховым стажем составляет 3 370 гривен. Для других категорий неработающих лиц минимальная пенсия составит 2 725 гривен.