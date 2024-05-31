Кто может делать добровольные взносы

Новый механизм добровольного участия граждан в общеобязательном государственном пенсионном страховании дает возможность быстро платить взносы без посещения государственных учреждений. То есть, это могут сделать даже украинцы за рубежом.

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По информации от ПФУ, для этого необходимо, чтобы в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования имелась информация о лице в пользу которого уплачиваются взносы, а также, чтобы это лицо не было пенсионером.

Напомним! В этом году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. Ежегодно страховой стаж увеличивается на 12 месяцев, поэтому в 2028 году составит – 35 лет.

Какой должна быть сумма добровольного взноса

Для того чтобы в страховой стаж был включен полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса. Он составляет 22% от минимальной заработной платы, что по состоянию на 1 апреля 2024 года составляет 1 760 гривен.

Обратите внимание! Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины на сайте ПФУ в электронной форме.

Для этого в личном кабинете необходимо выбрать опцию "Договор на добровольное участие", заполнить соответствующую форму, подписать договор о добровольной уплате страховых взносов с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). И соответственно платить добровольный взнос в течение периода, который определяется лицом самостоятельно.