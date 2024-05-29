Ко второй группе инвалидности относятся люди, которые могут самостоятельно обслуживать себя, но не способны работать в стандартных условиях производственной среды. В частности, такие лица в Украине могут воспользоваться рядом льгот на лечение и реабилитацию:

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Льготы на лекарственные средства: пациенты, проходящие амбулаторное лечение, имеют право на приобретение лекарств по рецепту врача со скидкой 50% от их стоимости.

пациенты, проходящие амбулаторное лечение, имеют право на приобретение лекарств по рецепту врача со скидкой 50% от их стоимости. Бесплатные санаторно-курортные путевки: лица, имеющие соответствующие медицинские показания, могут получить санаторно-курортные путевки бесплатно.

лица, имеющие соответствующие медицинские показания, могут получить санаторно-курортные путевки бесплатно. Бесплатные лекарства для ветеранов: лица, которые стали инвалидами из-за войны, имеют право на бесплатное получение лекарственных средств, включая иммунобиологические препараты и медикаменты, выписанными по рецепту.

Обратите внимание! Дополнительно, лица с инвалидностью могут получить на льготных условиях: протезно-ортопедические изделия и ортопедическую обувь, специальные средства для самообслуживания и ухода, средства для передвижения и прочее.

Какие еще льготы предусмотрены законом

Законодательством также предусматриваются также различные виды социально-бытовых льгот, как вот:

Льготы на обслуживание

Гарантированное право на приоритетное обслуживание в различных учреждениях и на предприятиях общественного транспорта способствует уменьшению времени ожидания в очередях.

Льготы на проезд

Предусматривается бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте, а также предоставляется 50% скидка на билеты для путешествий по железной дороге, самолетом, водным и автомобильным транспортом.

Образовательные льготы

Для студентов с инвалидностью предусмотрены социальные стипендии и возможность получения дополнительной материальной поддержки. Поступление в высшие учебные заведения для лиц с инвалидностью осуществляется по упрощенной процедуре в рамках специальных квот