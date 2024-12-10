Об этом сообщает 24 Канал на сообщения украинцев в соцсетях. Известно, что заявку на получение "тысячи Зеленского" подали более 6 миллионов человек.

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Украинцы начали получать "тысячу Зеленского"

Первые выплаты в рамках программы "еПоддержка" начали поступать на карты украинцев вечером 10 декабря. В этот день банки присоединились к программе поддержки.

Зимняя помощь поступает на карту для "Национального кэшбека".

Известно, что средства поступают тем, кто подал заявку 1 декабря, то есть в день старта программы.

24 Канал проводит опрос, сколько людей уже получили "тысячу Зеленского". По состоянию на 21:00 средства получили почти полсотни опрошенных, вдвое больше – еще нет. Однако почти половина участников голосования заявки вообще не подавала.

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