Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення українців у соцмережах. Відомо, що заявку на отримання "тисячі Зеленського" подали понад 6 мільйонів осіб.

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Українці почали отримувати "тисячу Зеленського"

Перші виплати у межах програми "єПідтримка" почали надходити на картки українців увечері 10 грудня. Цього дня банки долучилися до програми підтримки.

Зимова допомога надходить на карту для "Національного кешбеку".

Відомо, що кошти надходять тим, хто подав заявку 1 грудня, тобто у день старту програми.

24 Канал проводить опитування, скільки людей уже отримали "тисячу Зеленського". Станом на 21:00 кошти отримали майже пів сотні опитаних, вдвічі більше – ще ні. Однак майже половина учасників голосування заявки взагалі не подавала.

Долучайтеся до голосування у нашому телеграм-каналі за посиланням.