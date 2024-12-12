Какую помощь будут иметь пенсионеры в 2025 году

Помощь пенсионерам включает выплаты от ООН, сообщает 24 Канал.

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Ее смогут получить пенсионеры, которые живут в зонах боевых действий, если их пенсия не превышает 3 250 гривен.

Интересно! Кроме того, право на доплату будут иметь одинокие пенсионеры, старше 80 лет.

Кроме того, будет действовать социальная пенсия для тех, кто не имеет нужного страхового стажа. Она будет определяться как разница между прожиточным минимумом и средним доходом семьи.

Украинцы могут выходить на пенсию в зависимости от имеющегося страхового стажа:

в 60 лет – при условии не менее 31 года стажа;

в 63 года – при 21 году стажа;

в 65 лет – если стаж составляет 15 лет.

Если стаж меньше 15 лет, можно рассчитывать только на социальную пенсию.

Какую еще поддержку могут получить пенсионеры в Украине

Украинское законодательство предусматривает дополнительные льготы для пенсионеров, чтобы облегчить их жизнь на пенсии. Основные виды помощи:

Бесплатный проезд.

Пенсионеры могут воспользоваться льготами на бесплатный проезд в некоторых видах городского транспорта, а также в пригородных электричках. Юридическая помощь.

Люди на пенсии могут получить бесплатную или значительно удешевленную юридическую поддержку для решения правовых вопросов. Освобождение от оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Часть пенсионеров, проживающих в сельской местности и принадлежащих к определенным профессиям, может быть освобождена от платы за ЖКУ. Оформление субсидий.

Пенсионеры могут подать заявку на субсидию, чтобы уменьшить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Важно! Эти меры направлены на поддержку уязвимых категорий пенсионеров, обеспечивая им доступ к необходимым услугам и улучшая их благосостояние.