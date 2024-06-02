До другої групи інвалідності належать люди, які можуть самостійно обслуговувати себе, але не здатні працювати в стандартних умовах виробничого середовища. Зокрема, такі особи в Україні можуть скористатися рядом пільг на лікування та реабілітацію:

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Пільги на лікарські засоби: пацієнти, що проходять амбулаторне лікування, мають право на придбання ліків за рецептом лікаря зі знижкою 50% від їхньої вартості.

пацієнти, що проходять амбулаторне лікування, мають право на придбання ліків за рецептом лікаря зі знижкою 50% від їхньої вартості. Безкоштовні санаторно-курортні путівки: особи, що мають відповідні медичні показання, можуть отримати санаторно-курортні путівки безкоштовно.

особи, що мають відповідні медичні показання, можуть отримати санаторно-курортні путівки безкоштовно. Безкоштовні ліки для ветеранів: особи, які стали інвалідами через війну, мають право на безкоштовне отримання лікарських засобів, включно з імунобіологічними препаратами та медикаментами, виписаними за рецептом.

Зауважте! Додатково, особи з інвалідністю можуть отримати на пільгових умовах: протезно-ортопедичні вироби та ортопедичне взуття, спеціальні засоби для самообслуговування та догляду, засоби для пересування та інше.

Які ще пільги передбачені законом

Законодавством також передбачаються також різні види соціально-побутових пільг, як от:

Пільги на обслуговування

Гарантоване право на пріоритетне обслуговування в різних установах та на підприємствах громадського транспорту сприяє зменшенню часу очікування в чергах.

Пільги на проїзд

Передбачається безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті, а також надається 50% знижка на квитки для подорожей залізницею, літаком, водним та автомобільним транспортом.

Освітні пільги

Для студентів з інвалідністю передбачені соціальні стипендії та можливість отримання додаткової матеріальної підтримки. Вступ до вищих навчальних закладів для осіб з інвалідністю здійснюється за спрощеною процедурою в рамках спеціальних квот