Як збільшуватиметься необхідний для пенсії стаж

Страховий стаж – це період, протягом якого людина підлягає обов'язковому державному пенсійному страхуванню, і за який щомісяця сплачуються страхові внески не менше мінімального розміру.

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Як стало відомо, щороку необхідний для пенсії стаж збільшуватиметься на 12 місяців. Відповідно, тим, хто досягне пенсійного віку 2028 року, для призначення пенсії буде потрібно аж 35 років страхового стажу.

Для того, щоб піти на пенсію в 60 років, необхідно буде досягти:

у 2024-му – від 31 року стажу;

у 2025-му – від 32 року стажу;

у 2026-му – від 33 року стажу;

у 2027-му – від 34 року стажу;

у 2028-му – від 35 року стажу.

Відповідно, для того, щоб вийти на пенсію в 63 роки потрібно буде мати:

у 2024-му – від 21 до 31 року стажу;

у 2025-му – від 22 до 32 років стажу;

у 2026-му – від 23 до 33 року стажу;

у 2027-му – від 24 до 34 року стажу;

у 2028-му – від 25 до 35 року стажу.

Який розмір пенсійних виплат в Україні

Станом на 1 квітня 2024 року, середня пенсія в Україні складає 5 743,27 гривні. Серед працюючих пенсіонерів цей показник сягнув 6 094,28 гривні. При цьому, найбільші виплати – понад 10 тисяч гривень має 12,06% осіб.

Інші пенсіонери отримують такі пенсії: