Какую помощь предоставляют пенсионерам

Пенсионеры из районов боевых действий с пенсией менее 3 250 гривен могут претендовать на денежную помощь от ООН, передает 24 Канал.

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Также действует социальная пенсия для тех, кто не имеет достаточного страхового стажа – ее размер зависит от дохода семьи.

Кстати! Дополнительные выплаты предусмотрены для одиноких лиц в возрасте от 80 лет.

Когда можно выйти на пенсию в Украине:

в 60 лет – если есть не менее 31 года стажа;

в 63 года – со стажем от 21 года;

в 65 лет – если стаж от 15 лет.

Заметьте! Если стажа меньше 15 лет, предоставляется только социальная пенсия.

Льготы для пенсионеров в 2025 году

Пенсионеры имеют право на медицинскую, транспортную, жилищную и юридическую помощь.

Бесплатный проезд – во многих городах пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и метро (решение принимает местная власть). Также действуют льготы на пригородные электрички.

Юридическая помощь – пенсионеры могут бесплатно получить консультации, помощь с оформлением документов, наследства, защиты прав в госучреждениях.

Коммунальные льготы – ветераны, участники боевых действий, жители сел, которые работали в образовании, медицине или культуре, могут иметь скидки на оплату ЖКУ.

Субсидии – пенсионеры с низкими доходами могут подать заявление на субсидию для компенсации расходов на жилье и коммуналку.

Помощь от международных организаций – лица, которые пострадали от войны или живут в зонах боевых действий, могут получить финансовую поддержку от ООН, Красного Креста и т.д.

Медицинские льготы – действие программы "Доступные лекарства", скидки на санаторное лечение. Условия льгот могут различаться в зависимости от региона. Для их оформления нужны подтверждающие документы.

Помощь ВПЛ в 2025 году

Минсоцполитики продолжает оказывать денежную помощь внутренне перемещенным лицам, в том числе пенсионерам.

Суммы выплат:

2 000 гривен на взрослого;

3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Обратите внимание! Эти средства направлены на покрытие базовых потребностей – еду, жилье и лечение. Также министерство работает над новыми, более удобными формами поддержки для ВПЛ.