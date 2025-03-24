Кого торкнеться перерахунок

Перерахунок пенсій вплине лише на невелику категорію пенсіонерів, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Зміни стосуватимуться лише тих, хто після призначення або останнього перерахунку пенсії має щонайменше 24 місяці страхового стажу або минуло два роки незалежно від кількості набутого стажу.

Зауважте! Оформлювати заяву не потрібно – перерахунок здійснять автоматично на підставі інформації з бази ПФУ.

Кому пенсію не перерахують

Отже, у 2025 році перерахунок пенсій проведуть для тих працюючих пенсіонерів, яким пенсія була призначена або востаннє переглянута у 2023 році. Але це підвищення не стосуватиметься всіх.

Пенсії не перерахують тим, хто вийшов на пенсію за вислугою років і ще не досяг 60 років.

Важливо! Крім того, у випадках, коли людина отримує мінімальну пенсію з доплатою до встановленого рівня, підвищення фактично не відчується. Розмір основної пенсії зросте, але сума доплати відповідно зменшиться.