Чому вам не надійде пенсія у квітні
Пенсія скасовується, якщо пенсіонера визнано офіційно мертвим, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсію".
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Також причинами для скасування пенсії є:
- призначення пенсії на основі даних, що не відповідають дійсності;
- виїзд пенсіонерів на ПМЖ за кордон (за умови, що країна, куди переїхала особа, не має з Україною договору про пенсійне забезпечення);
- протягом 6 місяців на рахунку, куди пенсіонеру надходить пенсія, не було руху.
Чи можна відновити виплату пенсії
Виплату пенсії відновити можливо. Для цього потрібно звернутись у ПФУ. Це можна зробити як особисто, так і надіславши відповідне звернення поштою.
Якщо пенсіонер втратив пенсію, перебуваючи за кордоном, він має надати такі документи:
- копію українського паспорту;
- оригінал документа, який підтверджує, що пенсіонер живий (він видається через дипломатичну установу України);
- копію документа, що засвідчує отримання тимчасового захисту або статусу біженця;
- копію документа, що підтверджує реєстрацію на місці тимчасового проживання за кордоном.