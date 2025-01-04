При яких обставинах пенсія скасовується

Причини скасування пенсії визначені законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Виплата пенсії припиняється, якщо:

пенсіонер надав документи, які мають недостовірні відомості;

особа не пройшла своєчасно ідентифікацію;

пенсіонер не отримував пенсію протягом останніх 6 місяців(а також якщо не відбувалося руху на банківському рахунку, куди надходить пенсія);

пенсіонер отримав статус зниклого безвісти;

пенсіонера визнано загиблим;

пенсіонер подав відповідну заяву при переїзді на ПМП за кордон;

інші обставини передбачені законодавством.

Чи можна поновити виплати

Виплати можна поновити. Для цього особа має особисто звернутись у ПФУ і подати відповідну заяву. При собі потрібно мати посвідчення особи.

Зверніть увагу! Виплату пенсії мають поновити через 10 днів після того, як були з'ясовані усі обставини.