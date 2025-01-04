При яких обставинах пенсія скасовується
Причини скасування пенсії визначені законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Виплата пенсії припиняється, якщо:
- пенсіонер надав документи, які мають недостовірні відомості;
- особа не пройшла своєчасно ідентифікацію;
- пенсіонер не отримував пенсію протягом останніх 6 місяців(а також якщо не відбувалося руху на банківському рахунку, куди надходить пенсія);
- пенсіонер отримав статус зниклого безвісти;
- пенсіонера визнано загиблим;
- пенсіонер подав відповідну заяву при переїзді на ПМП за кордон;
- інші обставини передбачені законодавством.
Чи можна поновити виплати
Виплати можна поновити. Для цього особа має особисто звернутись у ПФУ і подати відповідну заяву. При собі потрібно мати посвідчення особи.
Зверніть увагу! Виплату пенсії мають поновити через 10 днів після того, як були з'ясовані усі обставини.