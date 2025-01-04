При каких обстоятельствах пенсия отменяется

Причины отмены пенсии определены законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Выплата пенсии прекращается, если:

пенсионер предоставил документы, которые имеют недостоверные сведения;

лицо не прошло своевременно идентификацию;

пенсионер не получал пенсию в течение последних 6 месяцев (а также если не происходило движения на банковском счете, куда поступает пенсия);

пенсионер получил статус пропавшего без вести;

пенсионер признан погибшим;

пенсионер подал соответствующее заявление при переезде на ПМЖ за границу;

другие обстоятельства предусмотренные законодательством.

Можно ли возобновить выплаты

Выплаты можно возобновить. Для этого лицо должно лично обратиться в ПФУ и подать соответствующее заявление. При себе нужно иметь удостоверение личности.

Обратите внимание! Выплату пенсии должны восстановить через 10 дней после того, как были выяснены все обстоятельства.