При каких обстоятельствах пенсия отменяется
Причины отмены пенсии определены законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Выплата пенсии прекращается, если:
- пенсионер предоставил документы, которые имеют недостоверные сведения;
- лицо не прошло своевременно идентификацию;
- пенсионер не получал пенсию в течение последних 6 месяцев (а также если не происходило движения на банковском счете, куда поступает пенсия);
- пенсионер получил статус пропавшего без вести;
- пенсионер признан погибшим;
- пенсионер подал соответствующее заявление при переезде на ПМЖ за границу;
- другие обстоятельства предусмотренные законодательством.
Можно ли возобновить выплаты
Выплаты можно возобновить. Для этого лицо должно лично обратиться в ПФУ и подать соответствующее заявление. При себе нужно иметь удостоверение личности.
Обратите внимание! Выплату пенсии должны восстановить через 10 дней после того, как были выяснены все обстоятельства.