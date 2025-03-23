Почему вам не поступит пенсия в апреле
Пенсия отменяется, если пенсионер признан официально мертвым, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсию".
Читайте также США постепенно отступают от участия в контроле за соблюдением санкций против России
Также причинами для отмены пенсии являются:
- назначение пенсии на основе данных, не соответствующих действительности;
- выезд пенсионеров на ПМЖ за границу (при условии, что страна, куда переехало лицо, не имеет с Украиной договора о пенсионном обеспечении);
- в течение 6 месяцев на счету, куда пенсионеру поступает пенсия, не было движения.
Можно ли возобновить выплату пенсии
Выплату пенсии возобновить возможно. Для этого нужно обратиться в ПФУ. Это можно сделать как лично, так и отправив соответствующее обращение по почте.
Если пенсионер потерял пенсию, находясь за границей, он должен предоставить следующие документы:
- копию украинского паспорта;
- оригинал документа, который подтверждает, что пенсионер жив (он выдается через дипломатическое учреждение Украины);
- копию документа, удостоверяющего получение временной защиты или статуса беженца;
- копию документа, подтверждающего регистрацию на месте временного проживания за границей.