Чому завершується опалювальний сезон у Луцьку

Рішення про завершення опалювального сезону ухвалене, зокрема, завдяки потеплінню, пише 24 Канал з посиланням на Ігоря Поліщука.

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Ігор Поліщук Міський голова Луцька Таке рішення ухвалено з огляду на прогнозоване стійке підвищення температури, задля недопущення перегріву осель та з метою ефективного використання енергоносіїв.

Як каже Поліщук, подача опалення може бути відновлена для лікарень, якщо в цьому буде потреба.

ДКП "Луцьктепло" буде готове відновити подачу теплоносія для потреб лікарняних закладів на їх запит у разі стійкого пониження температур,

– каже мер Луцька.

Нагадаємо! Згідно з чинним законодавством, опалювальний сезон має бути завершено, коли середньодобова температура повітря три дні поспіль перевищує +8 градусів за Цельсієм. Однак, ці терміни можуть змінюватись, залежно від регіону та інших обставин.