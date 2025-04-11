Як подати документи на пенсію онлайн

Поновити виплату також можуть ті, кому пенсія була припинена під час дії воєнного стану, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Громадяни, які досягли пенсійного віку, мають можливість уперше оформити пенсію, не повертаючись до України.

Щоб подати заяву на оформлення або відновлення пенсії онлайн, необхідно виконати кілька простих кроків:

Отримайте електронний підпис (КЕП) – це ключ до доступу в електронний кабінет на порталі ПФУ. Увійдіть у свій кабінет на сайті Пенсійного фонду за допомогою КЕП. У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії" та вкажіть тип пенсії (наприклад, за віком). Заповніть анкету, внісши всю необхідну інформацію. Прикріпіть скан-копії документів – паспорта, ідентифікаційного коду, документа про тимчасовий захист та інших, якщо потрібно. Перевірте правильність даних і підпишіть заяву за допомогою КЕП. Надішліть заяву в електронному вигляді до Пенсійного фонду.

Зауважте! Після цього заяву буде розглянуто, а про рішення надійде повідомлення через електронний кабінет.

Як подати документи на пенсію поштою

Якщо ви не маєте змоги скористатися електронним сервісом, документи для оформлення або поновлення пенсії можна надіслати поштою. Для цього потрібно:

Отримати документи, що підтверджують тимчасовий захист і реєстрацію в країні перебування, у відповідних органах. Перекласти та легалізувати копії документів – це можна зробити через найближче українське консульство. Написати заяву на призначення або відновлення пенсії, додавши до неї перекладені та легалізовані документи. Надіслати пакет документів поштою до Пенсійного фонду України.

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