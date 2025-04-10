Від чого місцеві бюджети отримують найбільше коштів

Майже 55,3% від усієї суми надходжень це податок на доходи від фізосіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

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У І кварталі 2025 року загальний розмір цього податку сягнув – 63,9 мільярда гривень. Це на 21,3% більше ніж тогорічний показник.

Серед основних джерел надходжень у бюджет також варто виділити: