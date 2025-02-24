Як зросла сума податків

Такі дані оприлюднила Державна податкова служба України, інформує 24 Канал. При цьому кількість платників податків зросла – у 2024 році податкові звіти подали 125 компаній, що на 28 більше, ніж торік. Загальна сума податку зросла майже на 5 мільярдів гривень.

Дивіться також Найкращий вибір: у яких країнах слід започаткувати бізнес

Хто сплатив найбільше

Серед найбільших платників ПДВ – глобальні технологічні компанії та платформи, такі як: Google, Apple, Facebook, Instagram, Amazon AWS, Netflix, PlayStation, Upwork, Etsy, Valve (Steam), Bolt та інші.

Разом вони перерахували до бюджету 10,2 мільярда гривень – приблизно 119 мільйонів гривень.

Довідково. Станом на 1 лютого 2025 року в Україні офіційно зареєстровано 131 платника ПДВ серед нерезидентів, які працюють у сфері цифрових послуг.