Как выросла сумма налогов

Такие данные обнародовала Государственная налоговая служба Украины, информирует 24 Канал. При этом количество налогоплательщиков возросло – в 2024 году налоговые отчеты подали 125 компаний, что на 28 больше, чем в прошлом году. Общая сумма налога выросла почти на 5 миллиардов гривен.

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Кто заплатил больше всего

Среди крупнейших плательщиков НДС – глобальные технологические компании и платформы, такие как: Google, Apple, Facebook, Instagram, Amazon AWS, Netflix, PlayStation, Upwork, Etsy, Valve (Steam), Bolt и другие.

Вместе они перечислили в бюджет 10,2 миллиарда гривен – примерно 119 миллионов гривен.

Справочно. По состоянию на 1 февраля 2025 года в Украине официально зарегистрирован 131 плательщик НДС среди нерезидентов, которые работают в сфере цифровых услуг.