От чего местные бюджеты получают больше всего средств

Почти 55,3% от всей суммы поступлений это налог на доходы от физлиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

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В I квартале 2025 года общий размер этого налога достиг – 63,9 миллиарда гривен. Это на 21,3% больше чем прошлогодний показатель.

Среди основных источников поступлений в бюджет также стоит выделить: