Акцизные налоги на сигареты

Поэтому с 1 апреля к минимальному акцизному налоговому обязательству применяется коэффициент 1,1, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

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Такой коэффициент применяется на всех производителей и импортеров табачных изделий по кодам:

УКТ ВЭД 2402 20 90 10 (сигареты без фильтра);

2402 20 90 90 20 (сигареты с фильтром).

Поэтому стоимость сигарет в Украине будет расти. Есть прогнозы, что уже в текущем году акциз на сигареты вырастет на 35,4%.

Обратите внимание! Киев (в рамках евроинтеграционного продвижения) должен был уже в 2025 году увеличить размер акцизных ставок до 90 евро за 1000 сигарет. Однако сейчас отметки в 90 евро за 1000 сигарет планируется достичь к 2028 году.

Акцизные налоги на спирт

Кроме того, как отмечает Госналоговая служба, с 1 апреля 2025 года производители спирта этилового и биоэтанола должны определять налоговые обязательства по акцизному налогу. Они должны это сделать с учетом гарантированного налогового обязательства по акцизному налогу.

Первым налоговым (отчетным) периодом, по которому рассчитывается гарантированное налоговое обязательство по акцизному налогу, является тровень 2025 года. А декларацию по акцизному налогу нужно подать до июня текущего года.

Важно! Требования по ГПЗ не распространяются на субъектов, которые осуществляют исключительно производство биоэтанола и имеют соответствующую лицензию.