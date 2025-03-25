Количество продавцов табака выросло

Одновременно фиксируют рост количества действующих лицензий на розничную торговлю табачными изделиями: в январе-феврале 2025 года их число увеличилось на 12 488 единиц, достигнув 75 613 лицензий, сообщил председатель парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал.

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Что касается средней выручки на одну лицензию, то в феврале он составил 127 000 гривен, что на 7 600 гривен меньше по сравнению с январем 2025 года и на 42 500 гривен меньше декабря 2024 года.

Где фиксируют спад продаж

В частности, наибольшее сокращение выручки наблюдалосья в Запорожской, Черкасской и Ивано-Франковской областях. Зато прирост выручки зафиксирован в Сумской, Львовской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

В то же время в феврале 2025 года также наблюдалось падение выручки от продажи ликеро-водочной продукции, который уменьшился на 8% (на 1 миллиард гривен), достигнув 11 миллиардов гривен. Это на 33% меньше, чем в декабре 2024 года.

Количество лицензий – увеличилось

Количество лицензий на продажу алкоголя в январе-феврале 2025 года выросло на 18 435 единиц по сравнению с декабрем 2024 года.

Заметьте. Средняя выручка на одну лицензию составила 106 800 гривен, что на 8 000 гривен (7%) меньше, чем в январе 2025 года и на 45% меньше по сравнению с декабрем 2024 года.

К слову, президент Владимир Зеленский подписал законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия. Согласно прогнозам, в течение 4 лет цена пачки может достичь 170 гривен. Это ударит по покупательной способности, а также может спровоцировать тенизацию рынка.