Закон принят, но не подписан

Вероятнее всего, закон все же будет подписан. Однако, по словам заместителя председателя парламентского финкомитета Ярослава Железняка, из-за промедления Украина уже недополучила более 700 миллионов гривен. Почему акцизы повышают и какие это будет иметь последствия для бюджета и кошелька украинцев, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Почему акцизы повышают

Украина обязалась перед ЕС довести акцизы на табачные изделия до европейского уровня. Так, до 2028 года акциз на сигареты должен вырасти до 90 евро за 1000 штук, а на ТИЭНы ("стики") – до 72 евро. Акциз на жидкости для электронных сигарет в 2025 году вырастет до 300 евро за 1 литр.

Как изменятся цены на сигареты и "стики"

Если закон вступит в силу, акциз на сигареты будет увеличиваться постепенно:

2025 год – 78 евро (+35,4%)

2026 год – еще +5%

2027 год – еще +4,8%

2028 год – 90 евро (+4,7%)

Для ТВЕНов ("стиков"):

2025 год – 70,4 евро (+22%)

2026-2027 годы – по +0,5%

2028 год – 72 евро (+1,2%)

Какими будут цены на пачку сигарет В 2024 году пачка стоила в среднем 100 гривен. В 2025 году – 115-125 гривен (в зависимости от вида табачной продукции). Уже в 2028 году цена достигнет 135 – 140 гривен, а для некоторых марок – до 205 гривен.

По оценкам Михаила Полякова (Филип Моррис Украина), повышение будет постепенным – цена будет меняться раз или дважды в месяц, пока производители не переложат все расходы на потребителя.

Окончательная стоимость будет зависеть не только от акцизов, но и от стоимости сырья, материалов, электроэнергии и других экономических факторов.