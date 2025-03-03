Почему Украина может не получить следующий транш от МВФ

Речь идет о подписании закона о повышении акцизов на табачные изделия, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз МВФ.

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Так Бюджет Украины на 2025 год предусматривает дефицит в размере 19,6% ВВП и остается опорой для фискальной политики этого года. Эти цифры указаны без учета грантов.

Он включает дополнительный доход, полученный от повышения акцизного налога на табачные изделия, а вступление в силу этого изменения налоговой политики является условием для завершения пересмотра,

– говорится в сообщении МВФ.

Еще 4 декабря 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон № 4115-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия". А уже 9 декабря закон направили на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Обратите внимание! Закон предусматривает перевод акцизного налога на табачные изделия в евро. В частности повышение акцизов должно происходить до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, который установлен в Евросоюзе.